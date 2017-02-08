Николаевцы задержали грабителя, который напал на их друга в лифте

В Николаеве горожане задержали 22-летнего грабителя, который напал на их друга в лифте.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 14:00 патрульные получили сообщение об ограблении на улице Космонавтов. На месте происшествия инспекторов ждал 19-летний парень с товарищами, которые держали подозреваемого.

«По их словам, парень вместе с подозреваемым зашли в лифт. Злоумышленник приставил к спине своей жертвы предмет, похожий на нож, и потребовал отдать ему мобильный телефон. В этот момент открылась дверь лифта и парень выбежал из него, а подозреваемый, растерявшись, поехал на первый этаж. Парень позвонил товарищам, которые ждали его на улице, и рассказал обо всем. Когда злоумышленник вышел из подъезда, его уже ждали и задержали», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве грабитель попался в руки полиции на пороге своей квартиры.