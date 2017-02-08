Николаевец повздорил с мэром Сенкевичем после посещения травмопункта БСМП: «Сколько можно людей держать как скот?»

Житель Николаева Максим Олейник после посещения травмопункта Больницы скорой медицинской помощи Николаева написал на своей странице в социальной сети «Facebook» эмоциональный пост с большим количеством ненормативной лексики о состоянии травмопункта и о том, что политики и чиновники занимаются чем угодно, но не решением «самого важного».

«Александр Федорович когда вы были последний раз в БСМП? Нет денег на ремонт?! На парки, агенции развития и всякую **** деньги значит есть, а на больницу скорой медицинской помощи нет? Сколько можно уже людей держать как скот? Почему всем по*** на самое важное, вы **** только и занимаетесь, что жопы с места на места переставляете и пыль в глаза бросаете. Где ***** депутаты-понтометы? Пан Ильюк? Вы на каток никому ***** ненужный выложили 750 тысяч гривен! Вопрос на*** оно нужно? Вы там главврачей местами меняете? На****? От перестановки жоп местами в больницах ни**** не изменится. Вы ***** флешмобы устраиваете с отжиманиями? Да вы ******! Устройте флешмоб по ремонтам больниц!», - написал николаевец.

На это не менее эмоционально отреагировал мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Уважаемый (в последний раз) Максим Олейник. Если вы ещё раз отметите меня в подобного рода постах, я вас просто забаню. Увеличенное количество матов в вашем посте не увеличивает его эмоциональное восприятие, во всяком случае для меня. Удивить меня подобным творчеством, после проведённых мною личных приемов граждан, просто невозможно. Ситуацию с травмпунктом БСМП знаю не понаслышке. 2 года назад моя жена порвала сухожилия и там накладывали гипс. Заносил я её туда на руках. В 2016 году мы начали строительство нового! травмпункта. А в этом году даже подумали о строительстве лифта и надземного перехода в основной корпус. Работа идёт. Невозможно исправить в миг то, что умирало десятилетиями. Наберитесь терпения и почитайте художественную литературу. Расширяйте словарный запас и учитесь управлять эмоциями. Конечно, если хотите в этой жизни чего-то добиться. Спокойной ночи», - написал городской голова.

После этого он написал еще один комментарий, где высказался уже, очевидно, в адрес более широкой аудитории.

«Не могу успокоиться... Мы всё время всем недовольны. Хочу напомнить, что многие вопросы в городе, в области, в стране, мы решаем впервые за десятилетия. И это в условиях войны! И это в условиях изменения системы, впервые за годы независимости. Я уже привык к тому, что "мэр, губернатор, премьер и президент негодяи и бездельники и ничего не делают", но не замечать изменений просто невозможно! У нас в стране война. Экономика в реанимационном (на грани смерти) режиме. Впервые за десятилетия мы на местах получаем деньги и можем ими самостоятельно распоряжаться на благо громады. Но нет! Опять всё не решено не вчера! И снова ФБ воины поднимают свои воинственные пальцы над клавиатурой! Всё. Всем добра!», - добавил Сенкевич.

В переписку вступил и главный врач БСМП Николаева Александр Демьянов.

«Господа, огромное и сердечное спасибо за внимание к больнице, однако в этом конкретном случае должен признать, что мэр и его команда делают всё от них зависящее. Уже начато строительство нового травм пункта, уже выгнан фундамент, выделены деньги до окончания стройки. Это чудо, что на снимках нам передали 1,5 года назад, тогда и решили, что катакомбы бомбоубежища не место для травмпункта. Решили и сделали проект, начали стройку», - написал он.

Вступил в дискуссию и экс-депутат Николаевского городского совета Виталий Воронов, который напомнил главному врачу БСМП, что «когда мы 2 года назад выделяли вашему учреждению 1 миллион гривен специально для ремонта травмпункта, который уже тогда находился в ужасающем состоянии, мы надеялись, что эта проблема будет решена».

«Я прекрасно понимаю, что не все зависит и главного врача и порою он является заложником чиновничьих интриг. Но сегодня очень грустно наблюдать за тем, как новый мэр города отбивается от критики николаевцев в тональности своего предшественника, которого он, в том числе, именно за это критиковал, будучи его оппонентом. И все это вместо того что бы срочно откликнуться и решить существующую проблему, элементарно отремонтировав и приведя в нормальное санитарное состояние действующий городской травмпункт, который ежедневно оказывает экстренную помощь сотням николаевцев (более 15 тысяч в год), пока строится новый. Человеку с поломанной ногой или рукой совершенно не поможешь объяснениями: потерпите, мы когда нибудь построим новый травмпункт, а на эту обваливающуюся штукатурку пока не обращайте внимание. И все это при том, что денег в городском бюджете сегодня беспрецедентное количество, не говоря уже о не использованных на конец 2016 года 180 миллионов гривен», - написал Воронов.

Напомним, что в феврале 2015 года депутаты Николаевского горсовета, осматривая находящийся в ужасном состоянии травмопункт БСМП Николаева, приняли решение выделить деньги на строительство нового травмопункта в старом заброшенном здании кафе, расположенном рядом с существующим.

В итоге уже весной 2016 года было выделено 5,5 миллионов гривен ООО «Антарес-Буд» с обязательством до 25 декабря 2018 года реконструировать старое здание кафе на территории больницы под размещение в нем травматологического пункта.

Напомним, как ранее сообщалось, жительница Николаева в декабре 2016 года рассказала о том, что когда ее дочери делали прививку после укуса бездомной собаки, то в БСМП ей сообщили о том, что в городе больше нет вакцины против бешенства.