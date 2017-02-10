Толстые тигры из китайского зоопарка стали звездами интернета

В китайском зоопарке города Харбин растолстели амурские тигры. Лишний вес мешает им прыгать и развлекаться, поэтому они могут только переваливаться с бока на бок.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «ТСН».

Такая ситуация с тиграми вызвала беспокойство среди организаций, которые занимаются охраной природы. Когда амурские тигры живут в дикой природе, то они чрезвычайно быстрые и сохраняют хорошую форму, чтобы охотиться за добычей. Однако тигры из зоопарка страдают от ожирения и могут только переворачиваться на полу.

Работники зверинца говорят, что это нормально, когда тигры набирают вес в течение зимы, ведь весной они его обычно сбрасывают. Но организация по охране животных не согласна с таким утверждением и заявляет, что эти животные болеют.

- Эти тигры страдают от ожирения, это свидетельствует о совершенно неадекватной и неестественной диете, у них неадекватные возможности для естественного поведения и физических упражнений, они в неволе, - отметил представитель организации.

Между тем, фотографии толстых тигров стали популярными в социальных сетях.