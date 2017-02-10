Главу райавтодора на Николаевщине винят в «незаслуженном» награждении медалью – он считает это происками оппонентов

Житель поселка Березнеговатое на Николаевщине Александр возмутился, что начальника Березнеговатского райавтодора Анатолия Лейбиченко указом президента Украины Петра Порошенко №10/2017 наградили медалью «За труд и доблесть».

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Горбунов указывает, что в их поселке дороги находятся в ужасном состоянии, в частности трасса на Кривой Рог и Казанку.

«Конечно, президент лично не знаком с Лейбиченко, но жители Березнеговатого его знают лично. Жителям поселка хочется узнать, за какой такой труд и доблесть начальник филиала (Березнеговатский райавтодор является филиалом Николаевского облавтодора – ПН) получил медаль? На фото кусочек трассы на улицах Пионерской и 1-го Мая. Состояние дороги просто ужасное. Мало того, из бюджета несколько лет назад именно в ремонт улицы Пионерской вложили немало средств. Несколько лет назад не без участия Лейбиченко был уничтожен местный асфальтовый завод. Поэтому хочется узнать, кто инициатор награждения именно начальника Березнеговатского райавтодора? Разве достойных не нашлось? За какие такие труд и доблесть награжден медалями?» - идет речь в письме.

Отметим, что новость о награждении Лейбиченко медалью опубликовали на передовице местной районной газеты.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Лейбиченко предположил, что данное письмо может быть попыткой сместить его с должности. Глава райавтодора также объяснил, что у его ведомства нет ресурсов для ремонта дорог.

- Я 30 лет здесь отработал, у меня в трудовой книжке одна запись. Я понимаю, что я не всем угоден в наше время. Это же не я, это государство меня назначало. Я за весь 2016 год получил 18 тонн щебня, больше ничего. Имея в наличии 224 километра дорог, можно одной машиной все их обслужить?

- Никто там (на пересечении улиц Пионерской и 1-го Мая - ПН) на протяжении трех-четырех лет никаких капитальных, текущих ремонтов не выполнял. Выполнялось эксплуатационное содержание, может быть где-то какая-то яма залаталась. И все. Там участок сопряжения трех дорог, которые требуют капитального ремонта. И на сегодняшний день деньги мне на выполнение ни текущего, ни капитального ремонта не выделяли. Дороги совпадают с улицами и это больше претензии нужно выдвигать к местной власти, а не ко мне. Местные власти могут в меру своих возможностей выделять туда деньги на ремонт этих улиц, - отметил глава райавтодора.

Он также привел примеры успешной работы своего ведомства.

- Почему не написали, что участок трассы Т-1508, которая проходит по Витовскому, Снигиревскому и Березнеговатскому районах, в нашем районе находится в наилучшем состоянии? На дороге Т-1512 снега больше моего роста было. Сегодня пробили, обеспечили проезд… Ничего не выделяют, ни «горючки», ничего... Я знаю, зачем это сделано. Это нагадить в душу… Есть такие оппоненты, я не всем угоден. Надо, чтобы было финансирование, чтобы были деньги. Я знал, что это будет, потому что награду осветили в местной газете. Я корреспонденту сразу сказал, не надо этого было делать, - сказал Лейбиченко.

Напомним, ранее экс-глава Службы автомобильных дорог Николаевской области Шульга заявил, что у райавтодоров «техника еще советских времен и с такой техникой невозможно выполнять те задания, которые надо было выполнить».

А предшественник Шульги Антощук заявлял, что «практически через одного начальники райавтодоров – это такие мини-царьки, которые используют государственное имущество в личных целях для личного обогащения».