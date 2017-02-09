Конкурс на главврача Николаевской областной больницы: среди семи кандидатов врачи из Одессы и Вознесенска

Владимир Закалинский Всего на конкурс по замещению вакантной должности главного врача Николаевской областной больницы подались семеро участников.

Первый этап конкурса, в ходе которого все кандидаты представили конкурсной комиссии свои презентации, состоялся в Николаевской облгосадминистрации в четверг, 9 февраля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди участников депутат Николаевского областного совета от «Оппозиционного блока» Николай Лучный и заведующий хирургическим отделением больницы Игорь Красножон.

Кроме них, желание возглавить областную больницу изъявил Валерий Петровай, который также участвует в конкурсе на должность главврача Николаевской инфекционной больницы, и Андрей Бредихин, параллельно принимающий участие в конкурсе на руководителя областной офтальмотологической больницы.

Валерий Петровай Андрей Бредихин

Еще одним претендентом оказался военный врач Владимир Закалинский, заведующий Центром медико-санитарной помощи в Одессе, который честно признался, что ни разу не был в Николаевской областной больнице. По его словам, для того, чтобы вникнуть в состояние дел в больнице ему понадобится три месяца. Он уверен, что ее проблемы не будут особенно отличаться от проблем других больниц в Украине.

Был среди конкурсантов действующий главный врач Вознесенской больницы Владимир Красеха.

- Почему на этот конкурс? Есть конкурс, почему не попробовать? Тем более, что опыт в Вознесенской больнице дает нам основания считать, что мы его сможем применить в областной больнице. Это и создание самой первой в Украине больничной кассы, опыт сотрудничества со страховыми компаниями, у нас в больнице работает три такие компании, что снимает «напряжение» с бюджета и улучшает качество предоставления медицинской помощи, - отметил он.

Также свои силы на конкурсе решил попробовать хирург больницы Дмитрий Бачинский, которого уже в ходе обсуждения спросили, как он намерен бороться с коррупцией в медучреждении.

- Нужно понять нам всем, что мы понимаем под коррупцией в медицине… Коррупция получения помощи врачами от пациентов, или же схемы в больницах... Относительно врачей, мое мнение такое, что если финансовая помощь стоит прерогативой предоставления медицинской помощи пациенту, то, конечно же, это коррупция. Нужно привлекать к ответственности. А если пациент по собственному желанию захотел отблагодарить врача средствами, то пожалуйста, это его личное дело. Я не считаю, что это коррупция. Относительно схем, решить этот вопрос просто: абсолютная открытость и прозрачность ведения финансовых отчетов, доступность этого для всех желающих – освещение этого на сайте больницы… - сказал он.

Стоит отметить, что подобные первые этапы конкурсов на главных врачей николаевских областных медучреждений проходили в ОГА каждый день, начиная с понедельника, 6 февраля. И четверг был завершающим днем первого этапа. Впереди второй этап – закрытое собеседование каждого из кандидатов с конкурсной комиссией.