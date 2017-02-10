Перечисленные николаевскими прокурорами 82 тысячи гривен направили на нужды спецотряда в зоне АТО

На однодневный заработок сотрудников прокуратуры Николаевской области, перечисленный на нужды Вооруженных сил Украины, закупили амуницию для военных на передовой.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Ранее сообщалось, что прокуроры перечислили средства волонтерской организации, оказывающей помощь военным. Эту акцию прокуроры начали как альтернативу флешмобу с отжиманиями.
На часть полученных средств уже закупили необходимое снаряжение для военных. В соответствии с погодными условиями приобрели маскировочное снаряжение, защищенный планшет и карту памяти. Теперь этот мини-компьютер работает при любых условиях в любой точке. Относительно остальных средств волонтеры посоветуются с военными и купят, что будет для них необходимым.
«Тот, кто не кормит свою армию – будет кормить чужую», поэтому призываем других поддержать такую инициативу и присоединиться к поддержке наших военных в борьбе против российской агрессии, поддержке гражданского населения Донбасса, которое страдает от ужасных последствий войны. Мы не останавливаемся на этом», - отмечено в сообщении прокуратуры.
Волонтеры «People's Project» уточняют, что прокуратура Николаевской области пожертвовала 82 тысячи 140 гривен на оперативные нужды бойцов спецподразделения в зоне АТО.
«Есть в зоне АТО одно специфические подразделение. Ребята точечно выполняют самые сложные боевые задачи, часто по ту сторону фронта – именно поэтому называть их или говорить о них в подробностях мы просто не можем. Скажем лишь одно: мы имеем честь помогать этому подразделению и при первой же необходимости стараемся обеспечить их современной амуницией и снаряжением», - рассказали волонтеры.