Высший совет правосудия одобрил отставку судьи Апелляционного суда Николаевской области

Ирина Значок Высший совет правосудия 9 февраля одобрил заявление об отставке судьи Апелляционного суда Николаевской области Ирины Значок.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

Всего на своем заседании 9 февраля ВСП постановил уволить 14 судей по общим обстоятельствам.

Как известно, ранее по собственному желанию был уволен судья Николаевского окружного админсуда Александр Зиньковский.

Напомним, как сообщалось ранее, большинство судов Николаевской области недоукомплектованы. В частности в Еланецком, Братском и Баштанском районных судах фактически работает по одному судье.