Минобороны начинает закупать сухпайки новых образцов для армии, - Бирюков

Комитет конкурсных торгов Минобороны принял решение о начале процедуры закупки полевых рационов нового образца для украинских военных.

Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"7 дневных рационов. 7 разных дневных рационов. Первая закупка - 112 000 комплектов, срок поставки до 30 мая. Объем разбит на 5 лотов, очень хочется, чтобы на торги вышли (и победили) разные поставщики. Так можно будет и качество сравнить, да и цену сбить", - написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, министр обороны Украины Степан Полторак предложил проверить качество сухпайков для военных, выставив их на продажу в офицерской столовой Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Степан Полторак во время своего рабочего визита в Николаев проверил, как военные проходят учения на полигоне Широкий Лан, а также поразился неудовлетворительному качеству солдатской еды.