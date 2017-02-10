Пранкер предложил газете администрации Лукашенко напечатать «Путин х#йло» - ему ответили «У нас тоже накипело»

Белорусский пранкер Антон Вагин позвонил в газету президентской администрации Александра Лукашенко «Советская Белоруссия»:, сообщил, что ему «накипело» и спросил, нельзя ли на правах рекламы от имени всех белорусов на первой странице напечатать, что «Путин х#йло?».
Об этом сообщает «Белорусский партизан».
В газете ответили, что у них тоже «накипело». Ниже приводится частичная расшифровка диалога.
- Здравствуйте, это «Советская Белоруссия»? Вас беспокоит Антон Вагин, ваш читатель. Скажите, могу ли я купить рекламную площадь в вашей газете, чтобы дать объявление? – обратился пранкер.
- А о чем ваше объявление?
- Поскольку вы общественно-политическое издание, а я ваш читатель, слежу за новостями, в свете последних событий – конфликта нашего президента с Путиным, я хотел бы напечатать крупными буквами: «Путин – х#йло!». Это будет звучать как обращение белорусского народа.
- Нет! Белорусский народ, во-первых, очень вежливый, корректный.
- Ну, можно напечатать не «х#йло», а «куйло». Или через звездочку дать.
- Нет, это будет недипломатично, некорректно. Я вам вот что хочу предложить. Вы можете на наш адрес сбросить вот это ваше возмущенное обращение. Возможно, оно будет опубликовано, но немножко не в такой форме. У нас каждое письмо в обязательном порядке рассматривается. Напишите главному редактору. Я думаю, что опубликуют, но сгладят вот эти [шероховатости].
- В администрации Путина, наверное, отслеживают реакцию народа. Мне бы хотелось, чтобы ему донесли, что белорусский народ считает его х#йлом настоящим. Просто у меня накипело, понимаете!
- Да, у нас тоже накипело по этому поводу! (смеется).
- Но большими буквами на первой полосе не получится напечатать?
- (Смеется) Нет, к сожалению.
- Но ваша редакция разделяет мою позицию?
- Разделяет!
Напомним, ранее Лукашенко пообещал поддержку армии РФ на западном направлении, но заявил, что «в Украину на танках не поедет».