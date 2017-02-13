Огонь, вода и мука, говорю вам «Да!»: итальянская пицца со склонов Везувия в Николаеве

Перерыв на обед можно сравнить с «экватором» ежедневных рабочих будней, когда появляется возможность убить сразу двух зайцев - выбраться в свет на вдохновляющую прогулку и хорошенько отвлечься от окружающей суеты в уютном кафе за чашкой кофе или более солидной трапезой. Но, бывает и такое, что просто не хватает времени оторваться от всех навалившихся дел. Команда трудоголиков NikLife в этом не исключение. Поэтому нас, как и остальных товарищей по несчастью, часто спасает доставка еды. А здесь, важно не прогадать, и выбрать оптимальный вариант - соотношение цены и качества, сервиса и скорости выполнения заказа в час-пик.

Всем этим подкупила семейная кофейня-пиццерия «Scorini», где мы заказали еду миллионов - итальянскую пиццу. Но, то, что мы увидели, поверьте, нельзя сравнить ни с одним фастфудом. Это была настоящая неаполитанская пицца. Кулинарная классика. Сочная внутри, хрустящая, тонкая и ароматная, приготовленная в дровяной печи, которую можно попробовать исключительно на юге Италии. В чем секрет и откуда, здесь в Николаеве? Ответы на вопросы мы услышали, когда получили приглашение на экскурсию в само заведение, не забыв все хорошенько продегустировать.

В «Scorini», на пересечение улиц Пушкинской и Большой Морской, мы заглянули целенаправленно и с большим интересом. Шли, можно сказать, на запах кофе и дым из трубы дровяной помпейской печи – визитной карточки заведения, которой можно гордиться! А уходили со вкусными воспоминаниями. Прямо-таки совершили кулинарное путешествие от Салерно до Неаполя. Собственно, оттуда эту чудо-печь весом 2,5 тонны и привезли в Николаев. Ручной работы, собранная из камня из вулканической породы со склонов Везувия по старинным неаполитанским традициям. Аутентичность превыше всего!

Выпекать в такой печи можно до семи пицц одновременно. Время ожидания – всего полторы минуты, как и положено по старинным рецептам. Жар от бревен быстро набирает температуру 350-400 градусов, распределяя ее равномерно. Это вам не электрическая или газовая духовка, и прочие заменители. Не менее важен и легкий дымок, исходящий от пылающих поленьев. Он придает коржу нежный подкопченный вкус. Более итальянскую пиццу в Николаеве еще нужно поискать!

Кстати, за всем процессом и «секретами» приготовления клиенты могут понаблюдать - печь и пиццайоло эффектно смотрятся в зале, в специально отведенном месте.

Для NikLife, как для гостей, даже провели мастер-класс по приготовлению идеальной неаполитанской пиццы. Главный секрет кроется в простоте – лишь вода, мука, соль, дрожжи, оливковое масло и ничего больше.

Заранее подготовленное тесто разделено на специальные шарики, которые накрывают влажным полотенцем и дают им подняться. Тесто получается воздушным, с пузырьками углекислоты. Поэтому все манипуляции с лепешкой производят руками: его разминают, а затем подбрасывают в воздух, чтобы «разогнать» пузырьки равномерно по всей поверхности тонкого блина.

Следующий шаг за ингредиентами. Так как ранее мы уже попробовали на доставке «Четыре сыра» и «Болоньезе», выбираем «Барбекю», по желанию, без грибов и лука. Сначала наносим на тесто лучшего друга пиццы – соус из измельченных помидоры в собственном соку. Только соль и базилик, никаких других специй. Потом берем горсть мяса из кусочков бекона и курицы, рассыпаем от центра к краям. Затем повторяем тоже самое с моцареллой. Перед тем как поставить блюдо в печь, капаем в центр круга немного оливкового масла, которое должно распределиться по всей поверхности уже в печи. Немного подождать, и все. Bon Appétit!

Кстати, в «Scorini» часто проводят мастер-классы по приготовлению пиццы. В основном - для деток. Поэтому, тут можно не только хорошенько поесть, но и устроить отличные семейные выходные.

В меню до 20 видов пицц: «Болоньезе», «Четыре мяса», «Барбекю», «Гавайская», «Мясная», «Четыре сезона», «Папперони», «Полло», «Вегетариане», «Четыре сыра», «Кальцоне», пицца «Дьявола», классическая «Маргарита», с прошутто, с тунцом, с лососем и сыром «Филадельфия», а также огромное разнообразие добавок на любой вкус. Пармская ветчина, пикантная салями, сливочные и твердые сыры, свежие морепродукты, классические соусы и овощи – все ингредиенты натуральные.

Кроме пиццы в меню очень продуманный перечень других традиционных итальянских блюд и закусок: различные сорта паст, ризотто, равиоли, салаты, брускетты, вегетарианские предложения и много другого вкусненького, чем так славна и любима Италия. Особое внимание уделяется свежести и качеству используемых продуктов, а также соблюдению классической оригинальной рецептуры.

Также в меню большой выбор кофе и чая, а также других безалкогольных и алкогольных напитков, коктейлей, и конечно же любимых десертов.

Все это можно заказать на сайте службы доставки «Scorini» www.scorini.mk.ua или по телефону (097)-790-20-20.

Время работы доставки: c 10:00 до 22:00. Само заведение работает с 8:00 до 23:00.

Бесплатная доставка по центру от 300 грн. Другие районы нужно уточнить у менеджера. Время ожидания заказа - до 60 мин. Правда, в стоимость не входят упаковочные материалы, поэтому итоговая цена может слегка отличаться.

Мы, конечно же, не удержались, и заказали с собой для коллег в офисе немного салата из телятины с мармеладным луком и ароматных брускетт с бужениной и корнишонами.

Впечатления в целом - стильно, очень спокойная и уютная атмосфера, приветливый персонал, вкусный кофе, бесподобная кухня. А главное, большие порции! Все, что мы попробовали, было очень вкусно. Поэтому для семейного отдыха, неспешного завтрака, сытного обеда, романтического ужина или деловой беседы за чашкой кофе, всем рекомендуем!