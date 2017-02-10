Чудо Украины или энергетическая независимость: кто победит в борьбе за «Бугский гард»?

История, которая длится на протяжении третьего десятилетия не дает покоя многим. Тема затопления национального парка «Бугского гарда» уже долгое время «болит» у экологов, общественников, и у простых жителей приближенной местности к природному парку.

Ни для кого не секрет, что уже подтопленные несколько раз речные пороги, представляют собой часть украинской истории еще с казацких времен. Ведь именно в этом самом месте был сооружен «гард» для ловли рыбы запорожскими казаками в XVI веке. Но, и именно здесь в середине 70-х годов началось строительство Южно-Украинской атомной станции, первой из энергетического комплекса расположившегося на юге Украины.

С того момента, как комплекс начал расширятся за счет вод Южного Буга и использовал их как гарантию стабильного охлаждения реакторов атомных электростанций, и начались волны противостояния атомщиков с активистами за сохранность природных объектов парка. О бесконечных общественных слушаниях, принятых решений «за» и «против» расширения водоемов можно прочитать здесь.

Дальше, приведу текст обращения к Президенту Украины 41-го депутата Верховной Рады Украины, деятелей науки и культуры и представителей общественности в 1996 году:

" ... Затоплення козацьких святинь наприкінці XX ст. поставить під сумнів наявність спільних культурних цінностей у громадян нашої держави від Сяну до Дону і від Києва до Миколаєва... Знищення запорозьких святинь дошкульно вдарить і по міжнародному престижеві України, бо саме на прикладі Запорозької Січі, козацької України ХVI-ХVIII ст.ст. українські політики доводять усюди в світі наявність традицій волелюбства, демократизму, державотворення в українців протягом останнього півтисячоліття. Сьогодні варварське знищення останніх козацьких святинь покаже нашим сусідам, що вищі владні структури в Україні не визнають ці святині за свої, а, отже, відкидають тяглість історичного розвитку на півдні нашої держави, ставлять під сумнів участь українців в освоєнні надчорноморського краю, а з нею - й історичні права України на землі Причорномор'я."

Сейчас вопрос поднятия уровня воды в Александровском водохранилище для достройки Ташлыкской ГАЭС снова открыт. С нынешней отметки 16 метров уровень воды планируют поднять почти на 5 метров – до 20,7. Но цифры мало кому, о чем говорят. Давайте посмотрим на фото и дадим визуальную оценку.

2006 год 2009 год 2010 год

2016 год

Без всяких споров, водные ресурсы самой большой реки национального значения Южного Буга, являются мощным подспорьем к их использованию в интересах Южно-Украинского энергокомплекса. Но, возможно, стоит подумать и об альтернативных источниках энергии, дабы не рушить природную ценность?

В январском выпуске газеты «Енергетик» сообщается об общественных слушаниях, которые состоятся в ближайших месяц в поселках Николаевской области: Арбузинка, Доманёвка, Вознесенск и в городе Южноукраинске. Организатором выступает ГП НАЭК «Энергоатом», который и стоит за инициативой затопления водохранилища.

Примечательно то, что в этом случае никто и не упомянул о разбирательствах на всеукраинском уровне. Все хотят сделать тихо и без лишней шумихи, не привлекая особого внимания даже! местной власти.

В связи с этим, накануне слушаний, гражданский корпус «Азов» предпринял начальные меры и собрал в Николаеве круглый стол, пригласив экспертов по вопросу «Бугского гарда». Во время встречи присутствующими было подписано совместное обращение к губернатору Николаевской области Алексею Савченко с целью привлечь к предстоящим слушаниям внимание как местных властей, так и экспертов из других регионов Украины.

Учитывая тот удивительный факт, как украинское правительство умело игнорирует и закрывает глаза на мелкие шаги атомщиков к уничтожению одного из главных перспективных туристических направлений Николаевской области и, в целом, страны, то вполне уверенно можно предположить его скорое исчезновение.

Как говорит эколог Олег Деркач: «…у страны есть свои «маленькие швейцарии», где можно отдохнуть». «Бугский гард» – место отдыха, которое с легкостью заменяет украинцам заграничные курорты. Природный парк - едва ли не единственное достойное место для занятий туризмом в области, о котором не стыдно говорить иностранцам. Представители местной флоры и фауны занесены в Красную книгу, а сам парк признан одним из «Семи чудес Украины»

И да, когда мы потеряем одну из главных жемчужин Николаевской области, то вскоре выставки на подобии «Принади Південного Бугу» Александра Уса, захватывающие дух работы фотографа National Geographic Ukraine Дениса Кривого и, в общем, семейный и активный отдых на просторах уникальной местности Николаевщины, могут стать последними в нашей с вами истории.

Оставим ли мы после себя память о нашем прошлом?