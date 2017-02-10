В Авдеевке судьи три года не выходят на работу из-за военных действий, - журналист

В Авдеевке судьи не выходят три года на работу из-за военных действий.

Об этом сообщил журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook..

«В Авдеевку вернули свет, воду, восстановили тепло. А знаете чего нет? Суда. Дети не бояться ходить в садики, а судьи на работу - боятся!», - написал он, отметив, что слуги закона попросту отказываются работать.

По словам журналиста, полиция и прокуратура «вешаются», когда открывают дела — им приходится проделывать путь до ближайшего суда в 120 км туда и обратно за свой счет.

«Над городом украинский флаг, а судебная власть не представлена. Чем государство отличается от пиратской группировки? Верховенством права. А кто его должен обеспечивать? Правосудие. А его нет» - возмутился Бочкала.

Он добавил, что безнаказанными остаются преступники из-за истечения процессуальных сроков, а сепаратисты остаются на свободе.

«Как это назвать? Может пора уже создать судейский штрафбат? У нас ведь масса судей, отстранённых за грехи. Вот пусть едут искупают» - предложил журналист.

Напомним, начиная с 29 января боевики обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов город Авдеевка, предпринимая попытки штурма позиций ВСУ. В итоге, в городе от обстрелов пострадали как дома местных жителей, так и объекты инфраструктуры. При этом есть погибшие гражданские и военные ВСУ.