Турция будет пускать украинцев по внутренним паспортам

Украина и Турция намерены подписать договор о взаимном посещении стран по внутренним паспортам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу выделить одну вещь, которую мы бы с Мевлютом хотели сегодня объявить: у нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам", - сказал Климкин.

Он также сообщил, что соответствующая договоренность уже достигнута и сейчас необходимо доработать технические вопросы.

Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что Турция заинтересована в том, чтобы увеличить количество граждан, осуществляющих взаимные поездки. Он также выразил надежду, что граждане двух стран смогут ездить по внутренним паспортам уже к началу летнего сезона.

По словам Чавушоглу, количество туристов, которые посетили Турцию, увеличилось. Так, в 2016 году Турцию посетили 1,25 млн украинцев.

"Количество туристов, которые посетили Турцию в прошлом году, возросло на 50%. Мы очень рады, что могли принять в нашей стране 1,25 млн граждан Украины", - сказал он.

Напомним, 15 декабря Европарламент принял механизм временного приостановления безвиза. Евродепутаты поддержали проект по приостановке безвизового режима, от которого зависит отмена виз для Украины.