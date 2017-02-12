Украинцы запустили бесплатный сайт по изучению английского по фильмам

Назар и Наталья Бартосик создали сервис "КиноМова", который позволит научиться говорить по-английски с помощью киноклассики.

Об этом пишет ain.ua.

Разработчики убеждены, что наличие образцов произношения разными голосами и в разных формах (американской и британской) научит лучше понимать язык на слух, а также уменьшит риск появления славянского акцента.

Пока сервис в альфа-версии, в нем есть всего 16 фраз из 15 фильмов.

"Мы отобрали около 20 фильмов и написали алгоритм для анализа их субтитров. Затем на базе пакета для статистического анализа больших данных отобрали наиболее часто употребляемые фразы и уже для них отбирали самые интересные отрывки", - рассказал Назар.

Сервис полностью бесплатен и таким и останется, обещают Назар и Наталья. А пока сайт удается поддерживать благодаря гранту от Red Hat Openshift, в рамках которого в течение полугода стартапам выделяют $100 в месяц на хостинг и обслуживание.

Пока в команде всего два человека, но разработчики готовы принять любого, кто хочет помочь. В окончательной версии будет более 400 фраз из более 100 фильмов, которые должны обеспечить основную часть повседневной лексики.

Также авторы проекта планируют дать пользователям возможность озвучивать фрагменты фильмов собственным голосом, чтобы практиковаться в произношении и соревноваться с другими пользователями.