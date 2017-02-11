Одесский авиатор отреставрировал «кукурузник» для туристических рейсов

Одесский авиатор, волонтер и патриот Вадим Громов отремонтировал самолет Ан-2П («кукурузник»), чтобы связать Одессу с другими туристическими центрами Украины.

Об этом пишет «Думская».

Самолет, построенный в 1972 году, одессит приобрел минувшим летом. Борт много лет проработал в советском «Аэрофлоте». Тогда он носил регистрационный код СССР-70278, сейчас зарегистрирован как UR- 70278.

За три месяца авиатор полностью отремонтировал и модернизировал «кукурузник». В пассажирской кабине установлены 12 кресел, система кондиционирования, освещения, появился туалет. Шум от двигателя удалось снизить благодаря специальным материалам в обивке салона.

Громов учредил авиакомпанию ОАК («Одесская авиационная компания»). По его словам, он намерен заняться чартерными перевозками и соединить туристическую глубинку Украины с большими городами.

«Например, серьезно обсуждается рейс Одесса - Каменец-Подольский - Коломыя. Также обещают быть перспективными рейсы из Одессы в Херсон, Рени и Вилково. Если бизнес окажется успешным, компания будет расширять свой самолетный парк», - говорится в сообщении.

Напомним, украинский «кукурузник» попал в Книгу рекордов Гиннесса.