В Турции определили дату проведения конституционного референдума

Референдум относительно конституционных поправок, которые должны усилить власть президента Турции Эрдогана состоится 16 апреля.

Об этом сообщает Anadolu в Twitter.

Соответствующее решение приняла Государственная избирательная комиссия Турции.

"Избирательная комиссия Турции утвердила дату проведения конституционного референдума - 16 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Турции правящая Партия справедливости и развития планирует провести референдум о предложенных конституционных поправках, которые усилят власть президента страны, в период с 26 марта до 16 апреля.

Напомним, 21 января парламент Турции поддержал конституционный законопроект, который позволит расширить полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Поправки дадут президенту возможность издавать указы, вводить режим чрезвычайного положения, распускать парламент, а также назначать глав министерств и регионов.

Согласно проекту, президент страны будет одновременно и главой правительства, и будет иметь право управлять страной декретами.