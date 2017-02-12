Австрийское консульство возобновило работу во Львове

В пятницу, 10 февраля, во Львове к 25-летию дипломатических отношений с Австрией возобновило работу Почетное консульство этой страны.

Об этом сообщает ZIK.

Так, на конференции "Украина – Австрия: 25 лет сотрудничества и партнерства", которая состоялась во Львовском национальном университете им. И. Франко, Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер отметила, что Австрия сотрудничает с Украиной через международные организации, но также очень важным является сотрудничество между регионами.

По ее словам, в Австрии помнят историю Львова и испытывают ностальгию по старым отношениям, которые в свою очередь являются базовыми для нынешних отношений.

Восстановленое Почетное консульство Австрии во Львове возглавил кандидат юридических наук, председатель Западноукраинского филиала Адвокатского объединения Arzinger Маркиян Мальский.

В целом дипломатическое присутствие Австрии в Львове началось в 1922 года, то есть, в этом году исполняется 95 лет с того момента, когда во Львове начало свою работу Генеральное консульство Австрии.

Почетное консульство во Львове является пятым аналогичным дипломатическим представительством Австрии в Украине после Черновцов, Одессы, Днепра и Харькова.