В пятницу, 10 февраля, в Николаеве открылась персональная выставка николаевского художника Леонида Ященко.

Об этом пишет NikLife.

Как пишет издание, выставка николаевского художника Леонида Ященко потрясла своим богатством работ, но отличилось торжественное мероприятие отсутствием кого-либо из представителей местной власти. Сам автор поделился недовольством в связи с этим.

«Последнюю персональную выставку я проводил полтора-два года назад, а в Николаеве уже три года не проводил выставку. Я старался и очень вам признателен за то, что вы пришли на мою выставку и очень вам благодарен. Мы стараемся для своего города, выкладываем свои силы. Разве так много проводится персональных выставок местных художников, чтобы власти вот так пренебрежительно могли обойтись с таким событием? Я выражаю большое «фе» нашим властям, особенно тем, которые заведуют отделами культуры за это пренебрежение», - выразил критику властям Ященко, а тем, кто все-таки посетил открытие признался в большой любви.

Издание отмечает, что каждая из его картин заставляет остановиться и пережить запечатленный момент, словно в реальном времени. Во многих работах можно увидеть знакомые николаевские места, и малоизвестные улочки. Мастихин и кисть – основные инструменты при воплощении его идей в жизнь. Но при этом, картины пронизаны поиском новых техник, цвета и манеры письма.

«Сейчас я пытаюсь найти технические и новые формы подачи. Может быть, на первый взгляд, здесь покажется, что все одинаковое. Но на самом деле, здесь все сделано в разных техниках: в масле, в акриле, с использованием совмещенной техники. И это мне очень нравиться, потому что это открывает широкие возможности. Я хочу соединить плохо соединяемые вещи: абстрактный подход к композиции и реальные вещи», - поделился художник.

Николаевцы смогут ознакомиться с авторской экспозицией до 24 февраля включительно.