На митинге в Багдаде во время столкновений с полицией погибли 7 человек

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В столкновениях в Багдаде погиб один силовик, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает Al Arabiya

В Ираке сегодня проходят протесты в поддержку шиитского проповедника Муктада аль-Садра.  

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих, которые пытались прорвать оцепления и выйти на огражденную Зеленую зону - правительственный квартал в Багдаде. 

Сотни участников митинга собрались в центре столицы. Среди них большинство поддерживают шиитского мусульманского священнослужителя аль-Садра, который требует избирательную реформу местных выборов, которые пройдут в сентябре.

Вместе с тем, AFP со ссылкой заявление официального представителя полиции сообщает о том, что во время столкновений в ходе разгона митинга за проведение избирательной реформы на центральной площади Тахрир погибли 7 человек и десятки получили ранения. По словам собеседника издания, 5 погибших - протестующие, 2 - правоохранители.

Александра Вязникова

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русскийобщество