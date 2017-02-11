Влюбленные пары смогут пройти по одному билету на двоих в Николаевский зоопарк, доказав свои чувства

Во вторник, 14 февраля, в День Святого Валентина, влюбленные пары смогут пройти по одному билету на двоих в Николаевский зоопарк, предъявив любые доказательства своих чувств, например, поцелуй.

Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

"Николаевский зоопарк приглашает всех влюбленных 14 февраля в гости, и обещает, что в эти дни, влюбленные пары пройдут по одному билету на двоих, предъявив любые доказательства своих чувств, например, поцелуй", - говорится в объявлении.

Помимо этого, для каждого обладателя или обладательницы имен Валентин и Валентина - вход бесплатный. При этом нужно лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. А с 11 по 14 февраля в зоопарке будет действовать фотозона.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Николаевский зоопарк объявил акцию: со «звериной» или «птичьей» фамилией – скидка на вход.