«Институт Гэллапа» зафиксировал ухудшение отношения украинцев к НАТО

Американская социологическая служба «Gallup» зафиксировала ухудшение отношения украинцев к НАТО.

Об этом идет речь в отчете, опубликованном на сайте американского института общественного мнения, пишет «Левый берег».

В период между 2008 и 2014 годами количество украинцев, которые склонны воспринимать Североатлантический альянс как угрозу, стабильно сокращалось и достигло минимального значения, когда Россия захватила украинский Крым и ввела войска на Донбасс. В 2014 году только каждый пятый гражданин Украины считал НАТО угрозой. В том же году количество считающих НАТО защитой подскочило до рекордного значения - 35%.

Но с тех пор ситуация изменилась: в 2016 году уже целых 35% украинцев ассоциировали НАТО с угрозой, 29% - с защитой.

«Население Украины устало от продолжающегося конфликта между армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, а также от слабой экономики и повышения уровня преступности. Конфликту не видно конца, и украинцы, возможно, теряют уверенность в способности НАТО помочь им», - выдвигают свои предположения в «Gallup».

Среди постсоветских стран больше всего в НАТО верят грузины - там 37% граждан считают альянс защитой.

Самое плохое отношение к НАТО - у России. Количество россиян, которые считают НАТО угрозой, достигло 67% в 2016 году. С тех пор как «Gallup» начал проводить эти расчеты в 2008 году, это наиболее высокое значение. С 2012 года рост составил 29 пунктов.

В Беларуси негативное значение составляет 54%, в Таджикистане - 34%, в Казахстане - 31%, в Кыргызстане - 30%, Молдове - 27%, Армении - 20%.

Жители остальных стран Восточной Европы предпочитают считать НАТО защитой. Исключение составляют Черногория и в особенности Сербия, где 64% респондентов назвали альянс угрозой.

Опрос проводился по телефону. В каждой стране участие приняли около 1000 респондентов в возрасте 15 лет и старше (в России - 2000). Погрешность составляет от +/-2,7 п.п. до +/3,9 п.п.

Напомним, Президент Петр Порошенко в интервью изданию «Berliner Morgenpost» заявил о намерении объявить референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Когда именно голосование состоится, он не уточнил.