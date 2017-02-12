Полиция опубликовала список аккаунтов детей из Украины, в соцсетях интересующихся темой суицида

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил об обнаружении в социальных сетях опасных групп, в которых детей доводят до самоубийства.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Украины.

Фанаты таких сообществ называют себя «китами», так как эти животные ассоциируются у них со свободой. Использование понятия «киты» («летающие киты»), возможно, объясняется тем, что этот вид млекопитающих – один из немногих, представители которого добровольно могут свести счеты с жизнью.

«Подобные суицидальные сообщества называются «Море китов» и «Тихий дом». Поэтому во всех сторонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами», - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции рассказывают, по какой схеме работают злоумышленники, которые организовывают подобные группы.

«Для того, чтобы вступить в такие группы, нужно подать заявку для вступления в нее и написать определенный текст у себя на странице. Если администрация группы утвердит кандидатуру, то будет проведено небольшое психологическое изучение личности и ее готовности к самоубийству через общение в привате», - отмечают в полиции.

Следующее сообщение будет с задачей (описание задачи, и время, которое предоставляется на его выполнение). Выполнение каждого задания, нужно фиксировать на фото или видео. На каждое задание предоставляется ограниченное время. Если участник не успевает его выполнить, то его исключают из группы.

«Всего дается 50 заданий («квестов»). В фейковых сообществах – от 13 до 50 «квестов», это зависит от администратора. Последний склоняет ребенка к выполнению задач, причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинение боли. Все эти «квесты» в обязательном порядке снимаются на видео», - говорится в сообщении.

Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все его проблемы, которые он озвучил «проводнику». Единственный выход из всех проблем, которые озвучиваются в этом «произведении», – совершить самоубийство. Перед этим ребенок слушает аудиозапись и делает последний шаг.

«Финальное задание – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети Интернет или в Darknet», - отметили в ведомстве.

В связи с этим, родителям, чтобы не допустить попадания детей в такие группы, рекомендуется:

- Уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка; - Проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В случае их обнаружения - выяснять обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита; - Проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в частных чатах; - Обращать внимание на круг общения ребенка; - Пытаться занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями; - Обязательно контролировать, которые фото- и видеофайлы находятся в гаджетах ребенка; - Устанавливать функцию «родительский контроль» на всех гаджетах ребенка.

Департаментом киберполиции была обнаружена одна из таких групп https://vk.com/blueskitea. В нее входили 209 пользователей из Украины. Анализируя деятельность указанных групп, киберполиции установила постоянных участников таких сообществ (список аккаунтов доступен по ссылке), которые регистрируются с территории Украины.

«При этом следует отметить, что такие группы ежедневно блокируются администрацией социальных сетей по обращениям правоохранительных органов или их пользователей. Поэтому, при обнаружении таких групп самостоятельно, просим сообщать в киберполиции (https://www.cybercrime.gov.ua - круглосуточно), телефон горячей линии (044) 374-37-21 (с 8:45 до 19:30 в рабочие дни) или обращаться к администрации соцсети, в которой была обнаружена группа. В связи с этим киберполиции обращается к родителям и всем неравнодушным с просьбой быть бдительными, при возможности - проверить учетные записи ваших детей, не зарегистрированы ли они под указанными в списке именами. При обнаружении дополнительных учетных записей Департамент киберполиции будет информировать путем обновления этого списка», - резюмировали в полиции.

Напомним, в ноябре прошлого года в РФ арестовали организатора «групп смерти» в соцсети, которого подозревают в доведении 15 подростков до суицида.