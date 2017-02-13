Общественные слушания по вопросу затопления «Бугского Гарда» переносятся, – ЮАЭС

График проведения общественных слушаний по рассмотрению материалов оценки воздействия на окружающую среду поднятия уровня Александровского водохранилища до проектной отметки 20,7 м изменяется.

Об этом сообщает пресс-служба Южноукраинской АЭС.

Причиной изменения даты проведения слушаний стали обращения жителей зоны влияния Ташлыкской ГАЭС по обеспечению им более широкого доступа к участию в мероприятии.

«Информацию о дате, времени и месте проведения общественных слушаний будут обнародованы дополнительно», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что остров Клепаный (Гардовый остров), а также пороги Южного Буга (Бугский Гард) находятся под угрозой затопления из-за планов углубить и расширить Александровское водохранилище. В то же время Бугский Гард является одним из немногих туристически привлекательных мест в Николаевской области.

В итоге, НАЭК «Энергоатом» и Южно-Украинская АЭС инициировали общественные обсуждения влияния на окружающую среду поднятия уровня Александровского водохранилища до «проектной отметки» в 20,7 метра.