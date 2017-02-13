На Николаевщине спасатели продолжают информировать граждан о правилах поведения на льду

В воскресение, 12 февраля, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжили проводить рейды по местам зимней рыбалки. Цель рейдов остается неизменной – недопущение гибели николаевцев и жителей области на водоемах в зимний период.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На этот раз во внимание рейдовиков попала береговая зона реки Южный Буг микрорайона Намыв. Сотрудники Службы спасения провели инструктаж по безопасному поведению на льду, рассказали о рисках и опасности обледенелых водных объектов. Довели до сведения граждан статистику гибели людей на воде, привели примеры спасения на льду и отметили сложности проведения спасательных операций на водных объектах зимой», – говорится в сообщении.

Также для проведения мероприятия был привлечен катер на воздушной подушке Торнадо, с помощью которого сотрудники Службы спасения продемонстрировали элемент спасения утопающего и отметили, какие факторы могут стать решающими при спасении пострадавшего.