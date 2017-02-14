В Николаеве в День Святого Валентина будет курсировать «Трамвайчик влюбленных»

В Николаеве вечером 14 февраля, в День Святого Валентина, будет курсировать «Трамвайчик влюбленных».

Об этом сообщили в управлении по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета.

«Начало движения в 17:00 на конечной трамвайной остановке «Яхт-клуб». «Трамвайчик влюбленных» приготовил для своих пассажиров много приятных сюрпризов. Проехаться в «Трамвайчике влюбленных» можно будет по маршруту «Яхт-клуб» – Парк «Народный сад» с 17:00 до 20:00, проезд бесплатный», - отмечено в сообщении.

Напомним, что подобная акция проводилась в Николаеве и в прошлом году.