В Николаеве в День Святого Валентина будет курсировать «Трамвайчик влюбленных»

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В Николаеве вечером 14 февраля, в День Святого Валентина, будет курсировать «Трамвайчик влюбленных».

Об этом сообщили в управлении по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета.

«Начало движения в 17:00 на конечной трамвайной остановке «Яхт-клуб». «Трамвайчик влюбленных» приготовил для своих пассажиров много приятных сюрпризов. Проехаться в «Трамвайчике влюбленных» можно будет по маршруту «Яхт-клуб» – Парк «Народный сад» с 17:00 до 20:00, проезд бесплатный», - отмечено в сообщении.

Напомним, что подобная акция проводилась в Николаеве и в прошлом году

Вадим Богданов

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русскийобщество