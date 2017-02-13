Мэрия продлила карантин для николаевских школьников до конца недели

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7232 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4339)   

В Николаеве в школах будет продлен карантин еще на неделю из-за увеличения заболеваемости среди учеников на ОРВИ.

Об этом во время заседания исполкома в понедельник, 13 февраля, заявил городской глава Александр Сенкевич, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

­– Будет принято решение, чтобы до конца этой недели продлили карантин.  Я подпишу сегодня распоряжение, – сказал Сенкевич.

Вице-мэр по гуманитарным вопросам Евгений Шевченко добавил, что введение этой вынужденой меры не повлияет на весенние каникулы для школьников.

– Каникулы, которые должны быть в апреле, они в апреле и будут, – пояснил Шевченко.

Напомним,  с 8 февраля в школах Николаева временно были прекращены занятия.

Taras Leontyan

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество