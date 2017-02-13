Мэрия продлила карантин для николаевских школьников до конца недели

В Николаеве в школах будет продлен карантин еще на неделю из-за увеличения заболеваемости среди учеников на ОРВИ.

Об этом во время заседания исполкома в понедельник, 13 февраля, заявил городской глава Александр Сенкевич, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

­– Будет принято решение, чтобы до конца этой недели продлили карантин. Я подпишу сегодня распоряжение, – сказал Сенкевич.

Вице-мэр по гуманитарным вопросам Евгений Шевченко добавил, что введение этой вынужденой меры не повлияет на весенние каникулы для школьников.

– Каникулы, которые должны быть в апреле, они в апреле и будут, – пояснил Шевченко.

Напомним, с 8 февраля в школах Николаева временно были прекращены занятия.