«За такое надо по клавиатуре ездить лицом»: IT-специалист раскритиковал сайты «Агентства развития Николаева»

Житель Николаева Святослав Косенчук раскритиковал презентованный коммунальным учреждением «Агентство развития Николаева» сайт для инвесторов, на котором даже нет обратной связи, а также указал на ошибки на официальном сайте самого КУ.

О том, как специалисты IT-технологий видят презентованные «Агентством развития Николаева» сайты, он написал на своей странице в Facebook, добавив видеообзоры указанных интернет-страниц.

По его словам, узнав о том, что «Агентство развития Николаева» разработало сайт для инвестора, он поинтересовался о том, во сколько он обошелся городу.

«26-го января Александр Сенкевич презентовал инвестиционный потенциал города Николаева. Кроме прочего было объявлено о том что будет сайт для инвесторов. Журналисты написали что сайт готов. Я посмотрел, огорчился, и написал им, что сырой продукт выдавать НЕЛЬЗЯ. Оказалось это был еще не конец. 9-го февраля у меня пригорело окончательно от той вакханалии креатива и я поинтересовался сколько же стоит «это». И вот 12-го числа я получил ответ: «З моменту Вашого першого коментаря сайт вже був оновлений, офіційно презентований і наразі добре працює на всіх платформах, але ми цінуємо Вашу участь». «Щодо кошторису: Станом на 10 лютого 2017 року загальна сума витрат на веб-сайт investinmyk.com складає 5 тис. грн. Загальний бюджет веб-сайту 35 тис грн.» Ну и 8-го февраля они оказывается официально его открыли у себя «Відтепер, всі зацікавлені в інвестиційному потенціалі та можливостях міста Миколаєва матимуть змогу ознайомитись з презентаційним комплексом «Invest in Mykolaiv» он-лайн, на сайті www.investinmyk.com.», - написал Косенчук.

По мнению Косенчука, работники «Агентство развития Николаева» даже не проверили сайт, прежде чем открыть к нему общий доступ.

«Что сказать для не специалистов — сайт выглядит как поделка начинающего верстальщика. Эти люди (агенты развития) не проверили сайт ни перед презентацией его в январе, ни перед официальным открытием в феврале. Если бы кто-то показал «это» в качестве резюме на верстальщика — я смеялся бы ему в лицо. Да и еще форма обратной связи не отправляется, потому что там нет формы - там три поля без валидации введенного и ссылка на "#". 5 тысяч гривен потратили на то, чтобы из рабочего шаблона от темплейтмонстров сделать статические страницы, с ошибками и кривыми шрифтами. И в добавок без мобильной версии. И подгрузка сайта длится 9 секунд. Особенно обидно, что в городе ЕСТЬ специалисты (темплейты, у которых взяли шаблон или канадцы), есть всякие мелкие конторы. Но они выбрали исполнителя, не проверили его работу и пишете, что сайт готов. Вы покрываете инвалида от верстки, который позорит город. Вы позорите город отношением к работе, вы позорите мэра, который доверил вам эту работу, вы позорите меня, как жителя города. работающего в IT области», - написал он.

При этом он задается вопросом, кто понесет ответственность за такое выполнение работы.

«Уважаемый Александр Сенкевич, кто-то из этих смелых ребят проявит мужество и возьмет на себя ответственность за этот бардак, в который уже ухнули 5 тысяч грн и планируют вкинуть оставшиеся 30 тысяч грн, за то, что их сайт mda.mk.ua такой же не проверенный как и новый сайт для инвесторов?

Мне за город обидно», - написал Косенчук.

Стоит отметить, что исходя из информации, опубликованной на сайте «Агентство развития Николаева», КУ получило 1 миллион 489 тысяч гривен от WNISEF на разработку инвестиционного комплекса, в который и входил указанный Косенчуком веб-портал.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что проектные менеджеры «Агентства развития Николаева» получили за свою работу в декабре 2016 года от 24 до 80 тысяч гривен.