Умер бывший судья Апелляционного суда Николаевской области Михаил Пустовар

На 56-м году жизни скончался бывший судья Апелляционного суда Николаевской области Михаил Пустовар.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

«Перестало биться сердце доброго, искреннего, справедливого и честного человека, любящего и заботливого семьянина, высококвалифицированного профессионала и опытного специалиста», - указано в сообщении.

Михаил Пустовар родился в 1961 году, в 1992 году закончил Украинскую юридическую академию и начинал свою карьеру в правоохранительных органах. Он отдал почти 24 года служению судебной системе Украины. С 2003 года работал в апелляционной инстанции Николаевской области и в конце 2016 года ушел в отставку с должности судьи.