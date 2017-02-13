Веерные отключения света могут коснуться семи областей, - Кабмин

Отключения электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По итогам заседания антикризисного штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуациям.

"Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения", - отметил вице-премьер Геннадий Зубко.

"В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок", - добавил Зубко.

Напомним, Министерство энергетики решило внести на рассмотрение Кабмина распоряжение об объявлении чрезвычайного положения в энергосистеме из-за дефицита угля антрацитовой группы.