Страна, которая отказывается от будущего

Если политик/чиновник любого уровня попадает в место, где присутствует немалое количество молодежи, он принимается яро кричать о том, что «именно молодежь – будущее Украины», а её поддержка – едва ли не главный приоритет работы институции, которую представляет этот самый политик/чиновник. Но на деле все обстоит иначе... И, в принципе, с этим многие свыклись.

Ну а сами украинцы вообще заинтересованы в том, чтобы страна двигалась вперед? Или это только чиновники такие плохие и ужасные?

Ни для кого не секрет, что развитие общества напрямую зависит от его умственных способностей, которые, в свою очередь, приобретаются благодаря образованию. Насколько образованной и умной будет молодежь нашей страны, настолько благоприятным будет жизнь в Украине уже через 10 лет. Но я хочу сейчас рассказать не о колоссальных проблемах системы среднего и высшего образования – это огромная тема, которую власть (намеренно?) игнорирует. Я хотел бы рассмотреть два примера того, как инициативу изменений внутри страны убивают в ее зародыше.

Ситуация №1. Новость на «Громадском»: «Из КНУ имени Шевченко отчислили участников студенческих протестов». Нашумевшая на всю страну история о том, как группа студентов публично раскритиковала руководство лучшего вуза страны. Ребята хотели учиться в нормальных условиях, законно получать стипендию, требовали прозрачности в финансовой деятельности вуза. Реакция вуза: регулярные репрессии по отношению к этим самым студентам. Реакция остальных студентов: «Не мешайте нам жить! Из-за вас нас начали давить!!!». Реакция Минобразования: игнор. Финал: отчисление студентов. Ситуация очень грустная, особенно с учетом того, что год назад из этого же университета отчислили двоих студентов за их антикоррупционную деятельность.

Ситуация №2. Как же красочно все начиналось... Ольга Броварец вначале 2017 года стала известной на всю страну. Самый молодой доктор наук в Украине; сенсационное открытие в области молекулярной биологии и генетики, которое может помочь победить рак; масса выгодных (как для ученого и обычного человека) предложений из-за рубежа, на которые последует четкий отказ, мотивированный любовью к Украине. И что дальше? Недавняя новость на «РБК»: «Коллеги украинки, совершившей прорыв в науке, устроили ей травлю». Дабы вкратце понять, что там происходит, можно прочитать всего один абзац:

«На днях случился и вовсе апофеоз совковости – вызвали на всеобщее собрание института. И хотя официально собрание было мирное, не чем иным, как публичным судилищем, назвать это нельзя. Люди, утверждают, что открытие не такое уж и мирового масштаба. Мол, зачем было и вовсе встречаться с журналистами? «Попиариться захотела, девочка? А к Гройсману зачем ходила? Позвали? Надо не соглашаться!.. Скромнее надо быть! И чего ты, физик, вообще полезла в сферу химии, а?».

Здесь уже власть не обвинишь. Свои же, вместо поддержки, откровенно срут и мешают работать. Это вот такие у нас украинцы, ученые (!), которых красочно можно описать словами из басни Эзопа: «Собака на сене лежит, сама не ест и другим не даёт». Реакции Минобразования пока не последовало, но я искренне надеюсь, что она будет более чем жесткой.

Подытожим. В первом случае, четко видно, как администрация университета выжила студентов по политическим мотивам. Студентов, которое в будущем (надеюсь) будут вести нашу страну вперед. Но многим их проблемы кажутся маловажными: «Подумаешь! Возомнили себе! Учиться надо, а не выпендриваться!». Это огромная проблема нашего высшего образования, когда вузы могут с легкостью расправляться с инакомыслием в своих рядах. Хотят ли, после такого отношения к себе, эти студенты оставаться учиться и жить в Украине? Не знаю, но лично я бы не хотел.

Во втором случае, могу сказать, что наше общество дает категорический отпор талантливым ученым. Не знаю, что себе думает Ольга, но на ее месте я бы уехал туда, где ее способности будут уважать и ценить.

P.S. Ситуация со студентами КНУ кажется мне очень символичной. Как и участники движения «ШеваПил», которых отчислили полтора года назад, так и большая часть отчисленных сторонников «КНУ Протеста» – политологи. А совсем недавно такие же политологи шумели в николаевской Могилянке. Вероятно, это именно та специальность в университетской среде, которая стоит у истоков изменения сознания украинского общества. Надеюсь, ректор Могилянки Леонид Павлович Клименко поступит максимально рассудительно и никаких репрессий против студентов по политическим мотивам в университете не будет впредь.