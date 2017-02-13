Не благотворительность, а «поборщина»: в Николаевском облсовете предложили сделать невозможными взносы в больницах

В Николаевском областном совете предложили сделать невозможными благотворительные взносы в областных учреждениях сферы здравоохранения, обеспечив их всем необходимым за счет бюджета. В облгосадминистрации же планируют провести аудит систем управления каждого из учреждений прежде, чем выделять дополнительные средства на их финансирование.

Об этом шла речь в понедельник, 13 февраля, в ходе очередного заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма Николаевского областного совета.

Присутствующая на комиссии депутат Татьяна Демченко предложила дополнить программу социально-экономического развития «Николаевщина-2017», прописав в ней выделение финансирования из бюджета области на потребности больниц.

- Записать в программе: выделить финансовый ресурс, который бы покрывал те потребности, на которые собирались деньги с людей. А какие те потребности, медицина очень хорошо знает… Под этими благими намерениями очень часто и густо скрывается чья-то непорядочность, потому что заставляют людей покупать в большом количестве и перчатки, и все остальное, - заявил депутат.

По ее словам, такое предложение было выработано на собрании межфракционного объединения депутатов, по итогам которого они запросили у управления здравоохранения ОГА предоставить общие суммы собранных взносов в каждой из больниц.

В ходе обсуждения выяснилось, что в одной Николаевской областной больнице за год с людей собрали более 14 миллионов гривен.

- Вы что, 14 миллионов благотворительных взносов! Что там у нас, сплошная поборщина идет? Это уже не благотворительность, а самая элементарная выжималовка! Если речь идет о таких деньгах. Потому давайте назовем вещи своими именами: скажем, что мы против благотворительности, мы за то, чтобы деньги были выделены из местных бюджетов, мы за то, чтобы вопрос был изучен, - считает Демченко.

Однако, присутствующий на комиссии заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив выступил против того, чтобы без должного анализа выделять средства учреждениям.

- Вы сказали, 14 миллионов – поборы… я только что посчитал: через больницу 200 тысяч людей проходит, выходит по 45 гривен с человека. Это недопустимо совсем, но это и не такие сумасшедшие суммы, о которых вы говорите… Относительно того, чтобы больницам полностью обеспечить их потребности. Я считаю, что нужно провести глубокий аудит. Потому что то, что я вижу, что там происходит, они больше прикидываются, что у них ничего нет, чем у них этого нет на самом деле. Там в каждой больнице главный врач или кто, выстроил системные процессы, из которых они очень хорошо живут. И когда люди по 30-40 лет не хотят покидать свои места, то, наверное, так происходит не потому что там очень плохо, - отметил вице-губернатор. - Поэтому у меня предложение: давайте мы с вами проработаем систему управления с каждым учреждением, будем видеть, сколько нам реально нужно денег… А когда просто на старый менеджмент, на старые подходы дать много денег… ничего не будет, - добавил он. - Я поддерживаю, что мы должны отойти от взносов, мы должны обеспечивать больницы всем необходимым, но начинать надо с того: а что им необходимо.

В итоге было решено изучить этот вопрос и в течение месяца внести конкретные предложения.

Напомним, ранее сообщалось о том, как начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета признал, что несколько лет кряду благотворительные фонды, которые не один год функционировали в городских больницах и собирали деньги с пациентов, вели непрозрачную деятельность и занимались поборами. Однако, официальное сотрудничество с фондами прекратили только в прошлом году по инициативе мэра города Сенкевича. Исходя из слов чиновницы, в горздраве «давали шансы» этим фондам, так как «было удобно».