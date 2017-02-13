«Пентхаус в 100 квадратов»: студент показал сауну с бассейном в корпусе Национального авиационного университета

В Национальном авиационном университете студенты обнаружили сауну с бассейном и комнатой отдыха, которые расположены рядом с учебными аудиториями в главном корпусе заведения.

Об этом на своей странице в Facebook написал студент НАУ Михаил Химиця, опубликовав соответствующие фото и видео.

«Это фото и видео сауны с бассейном и комнатой отдыха прямо в главном корпусе рядом с учебными аудиториями. Почему такой открытый и откровенный Казачок Я.В. столько лет молчал про такую золотую жемчужину первого корпуса? Очень оригинально, уважаемые последователи Табачника, вместо того, чтобы создать благоприятные условия для научного и личностного развития студентов, вы устраиваете в главном корпусе одного из крупнейших университетов страны – пентхаус площадью в 100 квадратных метров!» – написал Химиця.

По его словам, такая сауна – это «ничто для НАУ»

«Поверьте – сауна под кабинетом рядом с учебной аудиторию – это ничто (!) в вузе, окруженном новостройками, уничтоженной инфраструктурой, падающими лифтами и присвоенным госимуществом», – написал студент.

Напомним, ранее в Киеве задержали и.о. ректора Национального авиационного университета на взятке в 170 тысяч евро.