«Накопи себе сам»: в Минсоцполитики рассказали о новой пенсионной реформе

В будущем размер пенсии в Украине будет зависеть от того, сколько средств на протяжении трудовой деятельности успел накопить человек.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире «Громадського радіо», сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Новый принцип формирования пенсии будет состоять в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил — тем больше получаешь «, — пояснил он.

Чиновник также подчеркнул, что предстоящая пенсионная реформа рассчитана на перспективу и имеет целью установить четкие правила, по которым люди будут выходить на пенсию через 30-35 лет.

«Эти правила должны быть неизменны, простые и понятные каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решения, каждый должен понимать, что его будущая пенсия — это его ответственность», — считает Рева.

Глава Минсоцполитики добавил, что сейчас Украина переходит от системы социального обеспечения к системе социального страхования.

Что касается проблемы дефицита Пенсионного фонда, то Рева заверил, что ресурсом для его покрытия должно стать привлечение средств выведенных из тени, а не увеличение пенсионного возраста, которое негативно скажется на добросовестных плательщиках единого социального взноса.

Напомним, премьер Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году пенсионная система будет изменена.