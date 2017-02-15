В Нацгвардии рассказали, как их николаевский офицер помог пострадавшим в страшном ДТП

В Николаеве пострадавшим в страшном ДТП пришел на помощь старший лейтенант Сергей Ставниченко, который служит в воинской части №3039 Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацгвардии.

Напомним, что 3 февраля в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и проспекта Мира девушка на автомобиле «Nissan Qashqai» не справилась с управлением и на высокой скорости врезалась в столб. Девушка получила перелом челюсти, а ее пассажир сломал ногу.

«Став свидетелем ужасного ДТП, офицер Национальной гвардии не растерялся и бросился на спасение. Авто загорелось через несколько минут после того как нацгвардеец вытащил из него водителя и пассажира. Сергей проявил личное мужество и решительность в чрезвычайной ситуации, тем самым спас двух граждан», - идет речь в сообщении.