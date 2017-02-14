Президент Украины уволил начальника николаевского управления СБУ Калинина

Президент Украины Петр Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Николаевской области Александра Калинина.

Об этом идет речь в указе Порошенко №34/2017 от 14 февраля.

Александр Калинин Алексей Лях

Согласно указу Президента Украины №35/2017, вместо Калинина на должность главы николаевского управления СБУ назначили его заместителя Алексея Ляха. До этого Лях возглавлял спецподразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Николаевской области.

Кроме Калинина уволили глав управлений СБУ в Сумской, Херсонской, Тернопольской и Запорожской областях, а также начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и начальника Департамента контрразведки СБУ (его отправили руководить СБУ на Терпонольщине).

Напомним, что Калинин руководил николаевским управлением СБУ с октября 2015 года.