Николаевцы предложили развивать парк «Победа» по примеру харьковского парка Горького

Главную рекреационную зону Николаева, парк «Победа» хотят развивать по примеру харьковского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. Уже есть определенные идеи, но пока еще нет денег на полноценную реализацию всего проекта.

Об этом шла речь на втором заседании рабочей группы по разработке стратегии развития парка «Победа», передает интернет-журнал «NikLife».

Участники сошлись во мнении, что одного лишь благоустройства парка с высадкой деревьев и установкой новых скамеек мало. Чтобы его «оживить», здесь еще должны быть стационарные активные зоны отдыха.

- Если делать оторвано один проект от другого, скопления людей в парке не будет. Взять тот же скейт-парк, который загибается. Там сейчас нет никакой социальной активности. Его построили. Там по 10 человек каталось, а из-за того, что там нет «движа», молодёжь приходит, но им скучно. А теперь там заросли, бутылки валяются. Все это приходит в запустение, - говорит тренер команды SLICE Александр Виноградов.

Одну из причин отсутствия жизни участники видят в расположении парка: с одной стороны он окружен водой, а с другой - магистральной трассой национального значения.

- Я вижу парк, как площадку, где жителям города будет, чем заняться. Взять тот же парк имени Горького в Харькове, где есть ресторанная, детская, культурная зоны, зона памяти и так далее. Парк у нас огромный. Он не задействован, и никогда не был задействован, - считает руководитель клуба активного отдыха «КAVА» Антон Николаевич.

С идеей развития локальных зон в парке Победы согласился и вице-мэр Антон Турупалов. Приводя в пример харьковский парк Горького, он отметил, что таким местом отдыха можно будет гордиться. По словам предпринимателя Александра Скрипина, харьковчане развивают свой парк по пути стратегии торгового центра. Сначала утвердили его зонирование, а затем начали поиск инвесторов. При этом, чтобы минимизировать затраты из бюджета, деньги города выделяются только на благоустройство территории, все остальное за свой счет делают арендаторы.

И если в вопросе развлечений и отдыха все были единогласны, то в подходе к формированию стратегии начались первые разногласия. В частности, участники споткнулись на вопросе необходимости проведения социологических исследований. К примеру, вице-президент федерации Mixfight Promotion Максим Бревда настаивал на том, что не нужно проводить никакие опросы, а если и спрашивать мнение горожан, то он готов сделать это своими силами. С ним не согласился автор проекта «Архитектура Николаева» Евгений Васюков, настаивавший на привлечении горожан на каждой стадии проектирования.

- Необходимы социологические исследования, чтобы можно было объективно оценить, что хотят люди. Чтобы это не была инициатива отдельных лиц. В Европе партисипативное (всестороннее обсуждение наиболее важных вопросов – NL) проектирование используется с 60-х годов прошлого века, в Украине пока еще с этим проблемы, - говорит архитектор.

Свое слово сказали и представители николаевской казачьей общины, отметив, что не видят смысла спрашивать еще чье-то мнение:

- Вот мы работаем с детьми, нам кого, детей спрашивать? Ребенка же спроси: «надо или не надо». Он скажет «надо». А мам спрашивать, так мама может и ничего не знает об этом. Я не могу понять, кого мы должны опрашивать?... У нас в Парке Победы есть еще и нудисты, и алкоголики. Если мы спросим их мнение, они скажут: «Где наливайка?» - аргументируют свою позицию казаки.

- Мы сейчас начнем проводить 3000 социологических опросов, опрашивать не специалистов, а просто жителей. Мы знаем наших жителей, мы их уважаем, но есть бизнес и инвестиции, которые могут предложить, тот же аквапарк, велодорожки и так далее. Нужно набрать определенное количество проектов, а потом их презентовать, - считает Антон Николаевич.

Начальник Управления охраны окружающей среды и благоустройства Департамента ЖКХ Владимир Корчагов также согласился с тем, что необходимо изучить мнение горожан. В итоге, после полуторачасового обсуждения проблемы участники группы пришли к мнению, что опрос горожан провести нужно, но за счет внебюджетных средств. Кроме того, сделать зонирование территории парка на основе изученного мнения николаевцев.

Отметим, что на проведение проектных работ и разработку сметной документации по парку «Победа» в городском бюджете на 2017 год предусмотрено больше миллиона гривен. Около четырех миллионов гривен дополнительно предусмотрены на обслуживание территории.