Украинцы считают, что олигархи и чиновники тормозят реформы в стране, - соцопрос

Самое большое сопротивление проведению реформ в Украине, по мнению граждан, оказывают олигархи (50%) и чиновники (50%).

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, передает «Зеркало недели».

Кроме того, в пятерку «тормозов» граждане зачислили правительство (31%), политические силы, которые образуют коалицию в Верховной Раде (27%) и президента (26%).

Если сравнить с июлем 2015 года, граждане значительно меньше стали воспринимать нынешнее правительство как тормоз реформ (предыдущее правительство – 51,5%, нынешнее – 31%). Уменьшилась в общественном сознании и негативная роль политических партий, образующих коалицию большинства в Верховной Раде (в июле 2015 года ее воспринимали как тормоз 44,5%, в декабре 2016-го – 27%), а также снизился негатив относительно роли в реформах правоохранительных органов (как тормоз их воспринимали в июле 2015 года 21%, в декабре 2016 года – 11%).

Главными двигателями реформ население считает правительство (33,5%), президента (29,5%), общественные организации, волонтеров (23%), страны Запада (21%), население (19%). По сравнению с июлем 2015 года почти вдвое возросли надежды на страны Запада как двигателей украинских реформ. Опрос был проведен 16-20 декабря 2016 года среди 2 тысяч респондентов за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.