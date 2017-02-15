«Добровольно-принудительно», – Луценко решил проверить всех сотрудников прокуратуры на наркозависимость

Фото: Facebook/Лариса Сарган Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обязал всех руководителей областных прокуратур Украины организовать проверку сотрудников прокуратур всех уровней на наркозависимость.

Об этом шла речь в ходе совещания, которое проходит в среду, 15 февраля, в Генпрокуратуре.

Так, Луценко напомнил о задержании в Запорожской области прокурора за употребление наркотиков.

- Вопиющий факт – разоблачение работника местной прокуратуры в Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, но и делал это на листках из уголовного производства. Более того, он склонял к употреблению и других, в том числе, и сотрудников прокуратуры. Человек сейчас под стражей. Требую от запорожского прокурора личного контроля за этим делом. Это неслыханный позор для прокуратуры, - отметил Луценко.

- Прошу всех областных прокуроров провести проверку на наркозависимость всех подчиненных. Соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом. Тем не менее, добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры должны пройти (тест - ПН) на степень наркозависимости, - резюмировал Луценко.

Напомним, в январе текущего года появилась информация о том, что Генеральная инспекция ГПУ задержала сотрудников прокуратуры Запорожской области за сбыт тяжелых наркотиков.