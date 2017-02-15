Новым главой «Николаевоблавтодора» назначили главного инженера этого предприятия – виннитчанина Франчука

Игорь Франчук (слева за столом) Коллективу дочернего предприятия «Николаевоблавтодор» 14 февраля представили нового руководителя Игоря Франчука.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что Франчука в ноябре 2016 года назначили на должность главы «Николаевоблавтодора», но как выяснилось, он был назначен не руководителем, а главным инженером этого предприятия.

Представлял Франчука коллективу заместитель главы ОАО «Автомобильные дороги Украины» Игорь Данкевич. Он отметил, что перед новым главой «Николаевоблавтодора» стоит основная задача – наладить эффективную работу и выйти в прибыль.

«Новоназначенный руководитель, обращаясь к присутствующим в зале работникам райавтодоров, отметил необходимость добросовестно и честно выполнять свою работу. Также Игорь Франчук выразил благодарность работникам филиалов за добросовестную работу во время ликвидации последствий январской непогоды», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее глава «Автомобильных дорог Украины» Артем Гриненко подписал приказ об увольнении Вячеслава Шуличенко с должности начальника ДП «Николаевский облавтодор». Как известно, в отношении Вячеслава Шуличенко на сегодняшний день открыто уголовное производство по факту получения взятки в особо крупном размере: 400 тысяч гривен, согласно данным следствия, Шуличенко требовал от фирмы-подрядчика, выполнявшей ремонт одной из дорог в Николаевской области, в качестве «отката» за предоставленную возможность работать на бюджетном подряде.

8 ноября, заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило объявил лично Вячеславу Шуличенко о подозрении в вымогательстве взятки. После этого Центральный районный суд Николаева поместил Шуличенко под круглосуточный домашний арест, а затем смягчил ему домашний арест, разрешив днем быть на свободе.

Отметим, что Вячеслава Шуличенко назначили директором ДП «Николаевский облавтодор» совсем недавно – 26 августа. При этом приказ о его назначении глава ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артем Гриненко подписал несмотря на то, что и.о. губернатора Николаевской области Вячеслав Бонь не согласовал эту одиозную кандидатуру.

Справка:

Игорь Франчук имеет два высших образования по специальностям: «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» и «Экономика предприятия», а также ученую степень кандидата технических наук.

Трудовую карьеру начал с 2003 года инженером I категории кафедры Транспортного права, системного анализа и логистики Национального транспортного университета в Киеве.

С 2005 года вошел в структуру дорожной отрасли Винницкой области, где прошел путь от инженера производственно-сметного отдела до начальника Службы автомобильных дорог в Винницкой области (2014). В 2014-2015 годах принимал участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей в составе Вооруженных сил Украины. Кроме того, в декабре 2015 года, как сообщает "УНН", Игорь Франчук был назначен ДП "Черкасский облавтодор".

С 24 ноября 2016 года и до сих пор занимал должность главного инженера ДП «Николаевоблавтодор».