Военкомат зовет николаевцев на контрактную службу в армии

В Николаеве Ингульский районный военный комиссариат продолжает набор мужчин возрастом от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

«Для тех, кто колеблется и откладывает принятие решения на потом, предупреждаем – вакансий в воинских частях Николаевского гарнизона все меньше и меньше», - отметили в военкомате.

Гражданам, желающим вступить в ряды ВСУ, предлагается:

- высокий социальный статус, получение воинской профессии; - высокое денежное довольствие: солдаты - от 7 тысяч гривен, сержанты – от 8 тысяч гривен, офицеры – от 9 тысяч гривен; - ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней + выплаты на оздоровление в размере 70% месячного денежного обеспечения; - зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж; пенсия после 25 лет службы.

Заключение контракта гарантирует:

- вещевое обеспечение и питание за счёт Министерства обороны; - бесплатное медицинское обслуживание и лечение; - право на бесплатное получение жилья; компенсация аренды жилья; - бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы; - возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием.

Требования к кандидатам: образование – среднее и выше, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в ВСУ.

Справки и дополнительную информацию можно получить по адресу проспект Мира, 24А или по телефонам 0512 21 40 48, 095 001 86 27, 063 719 47 54.