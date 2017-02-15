«Война – это всегда плохо»: В годовщину вывода советских войск из Афганистана в Николаеве состоялось шествие

В среду, 15 февраля, в Николаеве отметили 28-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана традиционным шествием, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Шествие стартовало от областного Дворца культуры и завершилось в парке «Победа» возле мемориала воинам-интернационалистам. Колонна прошлась по улице Соборной, свернув на Адмиральскую, а с нее – на Ингульский мост.

В парке состоялся митинг, в ходе которого к собравшимся обратились председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, мэр Николаева Александр Сенкевич и глава облсовета Виктория Москаленко.

- Сегодня ваш опыт используется не только в мирной жизни, я знаю многих из вас, ребят, которые присоединились к Революции Достоинства и стали ее переломным моментом, когда обучали простых парней браться за палки и защищать и бороться за нашу независимую жизнь. Я это помню и благодарю вас за это. И я знаю много ребят, которые пошли в АТО и сделали все, чтобы мы сегодня могли провести такой митинг, сделали все, чтобы у нас тут была мирная жизнь, - сказал Савченко. - Хочу сказать, что мы – нация. И мы неоднократно это доказывали. Мы – непобедимая нация, и мы тоже это доказывали. Нас невозможно покорить, нас возможно только уничтожить. Поэтому вместе строим украинское соборное государство!

Москаленко поблагодарила всех присутствующих на митинге воинов-интернационалистов за то, что они выполняли свой военный долг:

- Поздравляю вас с этим днем. Потому что этот день для вас – это праздник радости, потому что вы покинули афганскую территории. И для тех, кто вернулся живой, для них это действительно праздник жизни, - сказала она.

А городской голова призвал всех быть толерантными.

- История показывает, что приказы могут быть разными: и законными, и незаконными. Но государственное направление должно выполняться армией. Я благодарю всех, кто остался живой, за вашу работу. За то, что вы несете эту эстафету патриотизма, эстафету мужества. Я уже говорил, что мне известны семьи, в которых деды воевали во Второй Мировой Войне, родители воевали в Афганистане, а дети сейчас воюют на Востоке нашей стране. Война – это всегда плохо. И конец какой-либо войны – это всегда праздник. И сейчас мы ждем скорейшего окончания этой войны, - отметил мэр.

- Я хотел бы попросить всех вас, вспоминая сегодня те годы, быть толерантными друг к другу. У каждого из нас есть свое мнение, есть свое чувство ситуации, свое понимание, своя идеология, но это не повод для того, чтобы ее насаждать другим… Мы должны помнить, что война – это всегда плохо, и не раскручивать этот маховик смерти, а только останавливать его, чтобы наши дети жили в мирном будущем, - добавил Сенкевич.

По окончанию митинга состоялось возложение цветов к мемориалу.