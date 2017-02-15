В Николаеве 9-месячному ребенку нужны доноры и деньги для борьбы с нетипичным миелоидным раком крови

В Николаеве 9-месячная Василиса Пискун борется за жизнь в областной детской больнице и каждый день нуждается в донорах крови и деньгах на лечение.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили друзья семьи Пискун, в которой маленький ребенок заболел тяжелым заболеванием.

«У нас один из самых нетепичных и тяжёлых типов миелоидного лейкоза. Лечится долго и множеством химиотерапий. С сегодняшнего дня начинается префаза, будут вводить небольшое кол-во химии, этот процесс длится от 3-х до 7-ми дней, после неё нужно переходить к ударной дозе химии. Химию капают в течении 8-ми дней. На 8-10 день происходит индукция (полное отключение костного мозга), через какое-то время он должен снова включиться и, если повезёт, заработать правильно. Но в момент, когда он не будет ещё работать, есть большой риск летального исхода. Не было ещё такого, чтобы ребёнок не был в реанимации», - говорится в группе координации помощи девочке в социальной сети «Вконтакте».

Родители девочки пытались договориться с киевской больницей «Охматдет» о лечении дочки, но там им отказали, заявив, что у них уже и так заняты все 70 мест. На данный момент лечение ребенка проходит в Николаевской областной детской больнице.

На данный момент друзья и знакомые семьи сдают кровь на станции переливания крови, так как Василисе каждый день необходима кровь и тромбоциты. Для того, чтобы покрыть необходимость в крови ребенка, каждый день требуется кровь от 5 доноров, поэтому родители девочки обращаются ко всем неравнодушным с просьбой сдать кровь любой группы или тромбоциты. Для этого друзья семьи создали страницу в социальной сети «Вконтакте», чтобы координировать желающих помочь с кровью.

Также семья Василисы нуждается в деньгах, которые необходимы для проведения множества химиотерапий и пересадки костного мозга. Чтобы помочь, можно перечислить деньги на карту мамы девочки Пискун Светланы Николаевны - 4149 4978 6442 6814, ПриватБанк.

Справка:

Острый миелоидный лейкоз - это злокачественная опухоль миелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются изменённые белые кровяные клетки. Накапливаясь в костном мозге, они подавляют рост нормальных клеток крови, что приводит к снижению количества эритроцитов, тромбоцитов, и нормальных лейкоцитов. Болезнь проявляется быстрой утомляемостью, одышкой, частыми мелкими повреждениями кожи, повышенной кровоточивостью, частыми инфекционными поражениями. До сих пор явная причина заболевания неизвестна, однако некоторые факторы риска его возникновения выявлены. ОМЛ является острым заболеванием, развивается быстро, и без лечения приводит к смерти больного за несколько месяцев, иногда — недель.