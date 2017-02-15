Николаевский прокурор назвал украинские власти «бездарями, мелкими жуликами и бессовестными существами»

Руководитель отдела по надзору за соблюдением законов территориальными органами полиции Прокуратуры Николаевской области, бывший прокурор Ленинского района Николаева Владимир Рудой раскритиковал реформу правоохранительных органов и назвал «высоких руководителей» в украинской власти бездарями.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети «Facebook», комментируя заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко касательно того, что раскрываемость преступлений упала до 30%.

«Раскрытие преступлений зависит от состояния подготовки, в первую очередь, оперативных подразделений МВД. Это и предупреждение преступлений, раскрытие по горячим следам, то есть своевременность и в конце концов раскрытия всех преступлений на территории обслуживания. Это кропотливая ежедневная работа, в том числе агентурная, работа со спецконтингентом, работа, которой учатся годами, десятилетиями. Наши руководители, не умея, не зная сути, уничтожили все, что могли. Разогнали изученных за государственный счет специалистов. Распиарили создание новых подразделений, не обученных и не способных выполнять определенную работу, а именно работать на раскрытие», - написал Рудой.

По его словам, большая половина действующих работников оперативных подразделений и следствия уволены, и большинство из них - незаконно.

«Суды восстанавливают всех на должностях. Преступность растет, прокуроры на местах виноваты в том, что в «Киеве задавили дядьку». Я не знаю, какой еще Майдан нужен, чтобы смыло от власти шутов, тех, кто во второй раз теряет завоеванные народом Украины перспективы, которые с каждым днем ​​все дальше и дальше. К сожалению, каждый сегодняшний высокий руководитель видит в себе того, что спасает нацию, и бесстыдно не замечает в себе бездаря, мелкого жулика, бессовестное существо в конце концов», - резюмировал прокурор.

Напомним, ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко отчитал прокурора Николаевской области Тараса Дунаса за отсутствие результатов работы по борьбе с организованными преступными группировками.