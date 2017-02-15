Вице-премьер Зубко поручил главам ОГА составить графики веерных отключений электричества

Председателям ОГА и облэнерго поручено разработать графики уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок (фактически – веерные отключения – ПН).

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

Отмечается, что отключения задействовали «в рамках принятия временных чрезвычайных мер в энергетике».

- Блокирование на востоке поставок антрацитовой группы угля началось в низкий температурный режим месяца, поэтому сегодня нужно думать не только о поставках электроэнергии, но и об обеспечении теплом населения. Поэтому вопрос касается не только промышленных регионов. Завтра областям будут даны рекомендации, каким образом пересмотреть режимы энергопотребления и уменьшить его в пиковые часы, - отметил Зубко.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в энергетике.

- Мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать выработку и потребление электрической энергии, - заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе заседания правительства 15 февраля.

Напомним, что на Донбассе группа людей организовала так называемую "блокаду" поставок угля и курсирования товарных поездов с оккупированных российско-террористическими войсками территорий Донецкой и Луганской областей.

В недавнее время широкое обсуждение в социальных сетях вызвало то, что донецкая полиция применила силу, чтобы освободить дорогу от участников «блокады» и пропустить автобусы. Участники «блокады» говорили, что в автобусах находятся «титушки», а полиция утверждала, что в автобусах были рабочие.

Кроме того, отношение к так называемой «блокаде» Донбасса разделилось. Одни считают ее участников патриотами, другие обвиняют их в организации политической акции, третьи подозревают в причастности к переделу контрабанды.