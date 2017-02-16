Николаевский патрульный устроил постановочную погоню, чтобы сделать предложение своей возлюбленной

Николаевский полицейский Евгений Трохняк среди белого дня устроил настоящую погоню для своей девушки, чтобы сделать ей предложение в День влюбленных.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на сюжет телепрограммы «Джедаі».

«Как в настоящем американском экшене, поход в ресторан уступил место опасной гонке, а цветы и валентинки – оружию и наручникам. Однако оружие было учебное, а преследование проходило по четко спланированному сценарию. По словам самого полицейского, он хотел удивить возлюбленную своеобразным и необычайным предложение руки и сердца… Чтобы патрульный услышал свое заветное «да», на помощь пришли коллеги-полисмены, ведь хорошо знают, что в жизни Евгения только две подруги – любимая девушка Яна и любимая работа», - отмечается в сюжете.

– Я просто в шоке! Я сначала испугалась, потому что Женя сказал: «Да оторвемся! Все хорошо будет». А потом смотрю, едет машина, думаю: «Капец!», – признается новоиспеченная невеста Яна Лотоцкая.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец открыл огонь из карабина «Сайга», чтобы остановить похитителя своей девушки.