Депутаты городского совета обязаны спасти николаевцев от «монумента дюминской славы»

Рядом – школа, откуда дети бегают за перекусами на этот центр антисанитарии. Проблема не нова. На моей памяти, с 2007 года николаевцы борются с этим рынком. Вот с чем обращались горожане к мэру Владимиру Чайке в 2007 году:

– Круглосуточно, а особенно с двух часов ночи до 8 часов утра, приезжают машины с прицепами и без, выстраиваются по обе стороны ул. Космонавтов, на газоне под домами, на тротуарах. Одни уезжают, другие приезжают, идет бойкая торговля мясом тут же на асфальте, тащат туши и шкуры, от которых зловоние распространяется по всей территории, а после дождя эта площадка превращается в кровавую лужу. Стали обыденным явлением глодающие кости собаки и кошки, дерущиеся за остатки мяса вороны и сороки. Бесконечные включения противоугонных сирен, выхлопные газы, шум прогреваемых двигателей, хлопанье дверцами машин, громко включенная музыка, разборки с руганью - все это действует на психику и здоровье людей, лишая их сна и отдыха… Поэтому мы считаем, что рынок «Клаксон» необходимо перенести.

Но это еще не все. Вот уже несколько лет неподалеку от рынка находится «скелет» из бетонно-металлической конструкции.

И завтра на сессии городского совета депутаты будут рассматривать вопрос № S-zr-045/1, которым предлагается «Частному предприятию «Клаксон» продолжить на 1 год с даты принятия решения аренду земельного участка площадью 565 кв. м (кадастровый номер - 4810136900: 01: 069: 0040), оставив ее в землях общественной застройки (по функциональному назначению - в землях коммерческого использования), для дальнейшего обслуживания нежилого объекта (рынка) по ул. Космонавтов, 66/1».

Заключением от 29.06.2016 №17-2007/8 управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета считает целесообразным не продлевать срок аренды земли с последующим освобождением территории.

Вопросы рассматривались на пленарных заседаниях городского совета 09.06.2016, 12.10.2016, 31.102016 и по результатам голосования решение не принято.

Пункт 2 рассмотрен на заседаниях постоянной комиссии городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии от 01.07.2016, протокол №16, на котором рекомендовано продлить на 5 лет, от 21.11.2016, протокол №28 рекомендовано продлить на 5 лет и вынести этот вопрос на рассмотрение городского совета».

И еще одно решение, запланированное на завтрашнюю сессию, – №S-zr-240:

«Частному предприятию «Клаксон» продолжить на 1 год с даты принятия решения аренду земельного участка (кадастровый номер 4810136900: 01: 084: 0025) площадью 1709 кв м, оставив ее в землях общественной застройки (по функциональному назначению - в землях для строительства и обслуживания зданий торговли), для строительства автостоянки с комплексом торговых павильонов вблизи жилых домов №№62-64 по ул. Космонавтов, без оформления права собственности на недвижимое имущество.

(Заключение управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета от 20.11.2016 № 17-5003).

Пункт 2 рассмотрен на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии от 12.12.2016, протокол №31, на котором рекомендовано согласовать на 10 лет и вынести этот вопрос на рассмотрение городского совета».

Ко мне, как к народному депутату, обратились жители домов 60, 62, 64 по ул. Космонавтов с просьбой поддержать их требования в том, чтобы запретить строительство автостоянки возле рынка «Клаксон». Вот что они пишут:

– К сожалению, власть меняется, а люди (во власти)— нет. Предприниматель Дюмин А. Г. расширяет свой бизнес за счет новых территорий, ничего не делал для улучшения условий на уже существующих рынках, принадлежащих ему. В частности, на рынке «Клаксон» и вокруг рынка постоянная грязь, антисанитария, много пустующей территории. Возле д. 60 по ул. Космонавтов уже много лет стоит «монумент дюминской славы», вокруг которого постоянно мусор. В результате длительного противостояния и под давлением секретаря горсовета Коренюгина жители пошли на уступку и заключили соглашение (копия прилагается) с Дюминым по которому он мог достроить на уже построенном им Фундаменте площадью 300 кв м магазины, благоустроить территорию, ликвидировать стихийную торговлю под окнами жилых домов при условии согласования СО ВСЕМИ инстанциями. Соглашение было подписано в 2013 г.‚ но с тех пор ничего не изменилось - «монумент» так и стоит, – пишут люди.

Договор также прилагаю, чтобы не быть голословным, и чтобы у кого потом не возникло мысли снова перекручивать факты.

А на днях в Николаев приезжала съемочная группа программы «Ревизор», которая посетила рынок «Колос» (а это, отмечу, специально оборудованное место для торговли мясом в том числе), и видео инспекции ревизора шокирует. Что уже говорить о таких рынках, которые стоят впритык к жилым домам, школам, дороге, и где нет даже возможности соблюдать нормы санитарии?

Да, городские рынки в Николаеве остро нуждаются в облагораживании, финансировании и развитии. Это нужно не только фермерам и производителям продуктов, а горожанам. Потому что это здоровье и безопасность нас и наших детей. Хватит плодить грязь, бродячих животных, тараканов и крыс под окнами жителей нашего города.

Поэтому я направил обращение к городскому голове и всем депутатам городского совета с просьбой не поддерживать решение № S-zr-045/1 и №S-zr-240, а наоборот, найти в себе силы и возможности, наконец, навести порядок на этой территории, провести общественные слушания по этому проблемному вопросу, и услышать людей, убрать все, что угрожает здоровью детей и жителей микрорайона.

Сегодняшние фото с места, о котором идет речь, прилагаются.