Нардеп Ильюк призвал мэра Сенкевича и депутатов горсовета провести общественные слушания по рынку «Клаксон»

Народный депутат Украины, глава Николаевской областной организации партии «Возрождение» Артем Ильюк призвал Николаевского городского голову Александра Сенкевич и депутатов Николаевского городского совета не продлевать аренду земли под рынок «Клаксон», принадлежащий депутату горсовета от «Оппоблока» Анатолию Дюмину, и провести по нему общественные слушания.

Об этом он написал в своем блоге на «Преступности.НЕТ».

Так, по словам Ильюка, на сессию городского совета, которая запланирована на четверг, 16 февраля, выносится два вопроса, касающиеся продления срока аренды земли для нужд рынка «Клаксон».

Однако к нему как народному депутату обратились жители домов №60, 62, 64 по улице Космонавтов с просьбой поддержать их требования в том, чтобы запретить строительство автостоянки возле рынка «Клаксон».

«К сожалению, власть меняется, а люди (во власти)— нет. Предприниматель Дюмин А. Г. расширяет свой бизнес за счет новых территорий, ничего не делал для улучшения условий на уже существующих рынках, принадлежащих ему. В частности, на рынке «Клаксон» и вокруг рынка постоянная грязь, антисанитария, много пустующей территории. Возле д. 60 по ул. Космонавтов уже много лет стоит «монумент дюминской славы», вокруг которого постоянно мусор. В результате длительного противостояния и под давлением секретаря горсовета Коренюгина жители пошли на уступку и заключили соглашение (копия прилагается) с Дюминым по которому он мог достроить на уже построенном им Фундаменте площадью 300 кв м магазины, благоустроить территорию, ликвидировать стихийную торговлю под окнами жилых домов при условии согласования СО ВСЕМИ инстанциями. Соглашение было подписано в 2013 г.‚ но с тех пор ничего не изменилось - «монумент» так и стоит», – пишут в своем обращении к нардепу люди.

Поэтому, как отмечает Ильюк, он призывает не только не голосовать за эти проекты решений, но и провести общественные слушания по вопросу рынка «Клаксон»

«Я направил обращение к городскому голове и всем депутатам городского совета с просьбой не поддерживать решение № S-zr-045/1 и №S-zr-240, а наоборот, найти в себе силы и возможности, наконец, навести порядок на этой территории, провести общественные слушания по этому проблемному вопросу, и услышать людей, убрать все, что угрожает здоровью детей и жителей микрорайона», – резюмировал нардеп.

Напомним, как сообщалось ранее, в связи с тем, что рынок «Клаксон» расположен на газопроводе низкого давления, новый главный архитектор Николаева Анна Палеха предлагала не продлевать этому рынку срок аренду земельных участков, освободить улицу от торговых киосков с возобновлением благоустройства.