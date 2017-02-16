Депутаты Николаевского городского совета собрались на земельную сессию ОНЛАЙН

В четверг, 16 февраля, в Николаевском городском совете проходит 16-я сессия VII созыва.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На рассмотрение депутатов городского совета вынесены в своем большинстве вопросы земельного направления.

Кроме того в повестке дня включены также вопросы о переименовании улицы Клечовая балка в Корабельном районе Николаева в улицу Приозерная, и об утверждении новых статутов ряда городских КП и прочее.

Предлагаем вниманию читателей онлайн трансляцию из сессионного зала