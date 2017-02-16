«Землю – живым», – Николаевский горсовет с крестами пикетируют горожане, выступая против кладбища в Кульбакино

В четверг, 16 февраля, у входа в здание Николаевского городского совета проходит пикет горожан, который выступают против строительства кладбища рядом с микрорайоном Кульбакино.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На митинг собралось около 80 человек. Люди пришли с плакатами «Палеху в отставку», «На мэра вся надежда», «Землю живым», «Кладбище за город», «Не забирайте зону отдыха», «Не треба ховати людей біля хати» и прочие.

Кроме того некоторые держат в руках кресты.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что жители Кульбакино и Широкой Балки возмущены тем, что рядом с их домами может появиться кладбище.

В то же время, как сообщает отдел информационного обеспечения николаевского городского совета, по словам заместителя Николаевского городского головы Антона Турупалова, без общественных слушаний и решения сессии Николаевского городского совета вопрос по размещению кладбища на территории микрорайонов Кульбакино и Широкой Балки решаться не будет.

- Есть генеральный план города и план зонирования, следующий слой глубины - детальный план территорий, то есть по микрорайонам, в котором уже детально определяется, что и в каком месте должно быть. Вот сейчас речь идёт о детальном плане территорий микрорайона Кульбакино. Документ, который предусматривает размещение кладбища именно в этом месте был разработан не нынешнем главным архитектором Анной Палехой, а намного раньше. Так как уже был принят генеральный зонинг, то на данный момент идёт работа по утверждению этого документа, - сказал вице-мэр.

Он отметил, что перед тем, как проект Детального плана территории можно будет принять, он должен пройти ряд регуляторных процедур. В первую очередь - общественные слушания.

- Это значит, что мы собираем людей, которые проживают на этой территории, и знакомим с данным документом. То есть мы собираемся все вместе и доносим общественности, что мы видим эти моменты таким или иным образом, такие объекты инфраструктуры мы предлагаем согласно плану зонирования. И на слушаниях нам горожане говорят - вот здесь мы хотим, чтобы было это, или вот здесь мы видим по другому и так далее. И с учетом мнения общественных слушаний, этот документ будет столько раз дорабатываться, пока он не будет удовлетворять большинство жителей этой территории. Но даже после этого, для того, чтобы он вступил в силу, он должен быть утвержден сессией городского совета. То есть, если сами люди не захотят, чтобы данный документ был принят, то через своих представителей - депутатов горсовета, они могут влиять на принятие решений. Соответственно, данный детальный план территорий не будет утвержден и будет отправлен на доработку. И будет дорабатываться до тех пор, пока не будет устраивать всех: и тех, кто там проживает, и тех, кто проживает в других чертах города. Мы должны этот вопрос очень качественно проработать. Причём без эмоций, с конкретными предложениями и адекватными решениями. Без разрешения людей мы ничего делать не будем, - сообщил Антон Турупалов.

По информации, которой владеет вице-мэр, через два месяца существующие объекты захоронения будут полностью заполнены. При этом кладбище в микрорайоне Кульбакино даст возможность решить данную проблему на многие годы вперёд.

- Кладбище - это очень важный вопрос. К сожалению, атмосфера в таких местах не вызывает ничего кроме удручения. Хотя инфраструктурно этот объект может выглядеть совсем по другому и может вызывать совершенно другие эмоции. Если сделать его красивым, европейским объектом, где будет зеленый газон, где всё одинакового внешнего вида, где всё чисто и ухоженно. То мы можем посмотреть на это место совершенно по другому, - резюмировал заместитель мэра Николаева.

Напомним, ранее главный архитектор города Николаева Анна Палеха в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщала, что пока не будут проведены общественные слушания и принята процедурная часть утверждения Детального плана территорий, между микрорайонами Кульбакино и Широкая Балка никто строить кладбище не будет.