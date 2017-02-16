Губернатор Николаевщины заявил, что хочет ввести должность бизнес-омбудсмена в ОГА

Алексей Савченко Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что хочет учредить должность бизнес-омбудсмена в структуре облгосадмнистрации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Хочу внедрить в облгосадминистрации должность бизнес-омбудсмена. Он будет консультировать предпринимателей по стартапам и способствовать избежанию бюрократических проволочек в подготовке документов. Власть и бизнес несут общую ответственность за развитие Николаевщины», – написал Савченко.

Алексей Савченко и его заместители Александр Кушнир и Виталий Киндратив Виталий Киндратив и Александр Сенкевич

«Как я отмечал ранее, мы должны создать в области 4000 рабочих мест. Обращаюсь к руководителям всех государственных структурных подразделений области в районах и в городах! Вы лично отвечаете за отсутствие действенной позиции по поддержке малого и среднего бизнеса. И именно вы отвечаете за бездействие в борьбе с коррупцией. Глаза власти, как и у Фемиды, должны быть закрыты от политических взглядов и от коррупционных посягательств», – добавил председатель Николаевской ОГА.

Напомним, ранее Савченко провел закрытое совещание с силовиками, на котором говорили о криминальных авторитетах и активизации борьбы с коррупцией.